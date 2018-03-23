Стали известны подробности ДТП с Дайнеко

На попавшую в аварию Вику Дайнеко кричали гаишники

Задобрила чашкой кофе С певицей Викторией Дайнеко случилась неприятность на дороге. Обычным утром артистка ехала из детского садика своей дочери, когда в ее дорогую машину « Ауди » врезалась малолитражка « Пежо ». Однако уже вечером экс-участницу «Фабрики звезд» можно было увидеть на одном из модных показов. Передвигаться по городу Вике помогли друзья.

— Ждали полицию, но приехал дядя на обычной машине, — сетует 30-летняя артистка. — Почему-то в­ообще не в форме полицейского. Я не самый опытный человек в этих делах, но казалось, все должно быть как-то иначе. Виктория Дайнеко — водитель с десятилетним стажем. Как утверждает певица, до этого она никогда не попадала в аварии, ведь водит очень хорошо. Поэтому девушка была просто в шоке, когда в нее врезались. Удар пришелся в боковую дверь Викиной машины и был достаточно ощутимым. Но, к счастью, сама девушка не пострадала. Из авто ей пришлось вылезать из пассажирской двери, так как водительская после удара просто-напросто не открылась. Вскоре после происшествия на место ДТП пожаловали инспекторы ГИБДД , которые поначалу вызвали у Дайнеко некоторые подозрения.

— Милые дяди попались, — говорит Дайнеко. — Они, конечно, попытались сначала на меня кричать, но я сказала: «Давайте лучше будем дружить!» Потом купила всем кофе. Однако позже подъехали и другие сотрудники ГИБДД.

— Давайте не будем об аварии, — попросила она. — Вы же не хотите испортить мне настроение! Я впервые за время своего декрета пришла на показ. На модный показ Виктория Дайнеко пожаловала при параде — нарядная и с красивой укладкой. На лице сияла улыбка, как будто бы утром никакой неприятности с ней не произошло.

— Я ее просто пока не хочу всем показывать, — продолжает Вика. — Но часто беру с собой на работу — концерты, съемки. Если бы я всего боялась, то мы с ней, наверное, вообще не выходили бы из дому, ведь сфотографировать нас могут везде. Я радуюсь, что в основном люди имеют какое-то уважение к частной жизни других и не вмешиваются в наше личное пространство. Мы не ходим на светские мероприятия, а так мы очень даже социально активные жители. «Лёша для меня был супергероем» Свою двухлетнюю дочурку Лидию мать-одиночка Дайнеко в этот вечер оставила с няней.

«Даже после вкусного обеда у меня такой красоты не получится, а жаль, — посетовала артистка, акцентируя внимание на животе приятельницы. — Нам тоже очень нужен брат, ну или сестра. Алёне хорошо! У них уже третий». Кстати, недавно Дайнеко призналась, что хотела бы еще одного ребеночка. На своей страничке в интернете она выложила фото с беременной подругой и написала недвусмысленный пост.

— Это моя первая работа в кино, где я играю не саму себя, — делится Вика. — Очень интересно! Я не совсем уверена, что у меня это хорошо получается, но, так как режиссер и партнеры меня подбадривали, я надеюсь, что это все было не зря. Я играю бывшую жену главного героя, его роль досталась Алексею Чадову. Лёша мне постоянно говорил: «Слушай, не парься! Всё хорошо!» А я все равно переживала. У нас даже были романтические сцены, поцелуй. Я про себя думала: «Боже мой, Алексей Чадов, „Ночной дозор“, сцена на крыше гостиницы „Космос“ с Жанной Фриске!» Я была поклонницей этого фильма. Лёша для меня всегда был супергероем, и тут вдруг сцена нашего поцелуя. Все это было, конечно, очень прикольно. А пока Виктория не стала многодетной мамой, как ее подруга, она пробует себя в новой профессии. Вот недавно снялась в сериале режиссера Марюса Вайсберга «Улетный экипаж».