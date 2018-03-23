Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду

Поправки будут внесены в ст. 12.8 КоАП: состояние опьянения будет считаться установленным, если в 1 л крови водителя содержится 0,3 г или более этилового спирта, сообщает "Коммерсантъ". Наказание останется прежним — штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
До тех пор, пока поправки не вступили в силу, водителей будут лишать прав только в случаях, если было зафиксировано наличие алкоголя в парах выдыхаемого воздуха.
Как сообщал "Авторамблер", днем ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал идею пускать за руль автомобилистов, которые принимают лекарства, содержащие наркотические вещества. Законопроектом предлагалось установить лимиты содержания таких веществ в организме по аналогии с алкоголем, которые пока никак не регламентированы в КоАП.