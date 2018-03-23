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«Мерседес»: второй отзыв авто в РФ за два дня
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«Мерседес» объявил вторую отзывную кампанию в России за два дня 

Motor.ru 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz объявила отзыв в России 72 автомобилей. Под сервисную кампанию попали машины семейств C— и S-класса, а также кроссоверы GLC. Об этом говорится в сообщении на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Сервисная акция затронет машины, проданные в 2016 году. У автомобилей нашли «несоответствие соотношения смеси газообразователя» в пиропатронах натяжителей передних ремней безопасности.
Устранением неисправности (замена ремней) займутся официальные дилеры Mercedes-Benz. Все работы проведут бесплатно. Список VIN-номеров автомобилей, попадающих под отзыв, опубликован Росстандартом.
Накануне компания Mercedes-Benz объявила об отзыве C— и E-класса, а также кроссовера GLK. Кампания затронет 12 371 автомобиль. У машин из-за электростатического разряда может сработать подушка безопасности водителя.
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