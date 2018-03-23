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За какие «пустяки» можно лишиться прав
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За какие «пустяки» можно лишиться прав 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Издание «АвтоВзгляд» привело несколько примеров «пустяковых» дорожных нарушений, которые могут привести к лишению водителя прав.
Иногда водители попадают на проезжую часть без разметки: она либо стерлась, либо ее не успели обновить. «АвтоВзгляд» отмечает, что водители в таких ситуациях следуют ошибочному принципу «нет разметки — можно мчать по встречке».
На самом деле из пункта 9.1 ПДД следует, что «количество полос движения определяется разметкой или знаками „Движение по полосам“, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части и габаритов транспортных средств». Издание поясняет, что на двухполосной дороге в зоне действия знака «Обгон запрещен» выезд даже на исчезнувшую полосу, предназначенную для встречного транспорта, станет нарушением.
На дорогах с количеством полос от четырех и более «запрещается выезжать на сторону дороги, для встречного движения», сказано в пункте 9.2 ПДД.
За выезд на встречную полосу автомобилисту грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
Еще одним часто встречающимся нарушением «АвтоВзгляд» называет проезд водителей на желтый сигнал светофора. В пункте 6.14 ПДД обозначено исключение из этого правила: «водителям, которые при включении желтого сигнала не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается движение».
Издание подчеркивает, что желтый сигнал создан для предупреждения водителей о красном сигнале, который «вот-вот загорится»: необходимо остановиться, а не пытаться проскочить.
По данным «АвтоВзгляда», из-за игнорирующих желтый сигнал водителей нередко случаются серьезные аварии. Штраф за езду на запрещающий сигнал светофора составляет тысячу рублей, за повторное нарушение могут взыскать пять тысяч рублей или лишить прав на четыре-шесть месяцев.
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