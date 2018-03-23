За алкоголь в крови будут лишать прав

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении предложенные МВД России поправки, которые дополнили ответственность водителей за езду в нетрезвом состоянии. Теперь, если концентрация абсолютного этилового спирта в крови водителя будет превышать 0,3 грамма на один литр, он будет признаваться пьяным, пишет «Коммерсант»

Кровь на анализ будут брать, если факт употребления алкоголя невозможно определить путем забора выдыхаемого воздуха, например, в случае, если водитель находится в сильном опьянении или в бессознательном состоянии.

Новая редакция КоАП вступит в силу через 90 дней после опубликования закона.

Согласно статье 12.8 КоАП РФ, езда в нетрезвом состоянии или отказ от медосвидетельствования караются штрафом в 30 тысяч рублей или лишением прав на срок от полутора до двух лет, а при повторном нарушении в течение года после возврата прав нарушителя ждет уголовная ответственность.

По данным ГИБДД России, в 2017 году произошло более 16,2 тыс. аварий по вине пьяных водителей. В них погибли более 4,6 тыс. человек, ранены более 22 тыс. человек.