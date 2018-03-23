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Посчитали-прослезились: подушка безопасности для пешеходов на Jaguar E-Pace
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Посчитали-прослезились: подушка безопасности для пешеходов на Jaguar E-Pace
Вести.Ru
1 час назад
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Вести.Ru
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Новый компактный кроссовер
Jaguar
E-Pace уже в базе оснащается специальной подушкой безопасности, которая защищает пешеходов от травм. Владельцы этих машин будут в шоке, когда узнают стоимость восстановления такой подушки после аварии.
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