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Посчитали-прослезились: подушка безопасности для пешеходов на Jaguar E-Pace
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Посчитали-прослезились: подушка безопасности для пешеходов на Jaguar E-Pace 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Новый компактный кроссовер Jaguar E-Pace уже в базе оснащается специальной подушкой безопасности, которая защищает пешеходов от травм. Владельцы этих машин будут в шоке, когда узнают стоимость восстановления такой подушки после аварии.
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