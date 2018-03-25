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Названа выручка с продажи LADA
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Выручка с продажи автомобилей LADA составила 10,8 млрд рублей 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Фото: "Автостат Инфо"
В «Автостат Инфо» подсчитали, что выручка от реализации автомобилей LADA в феврале 2018 года составила 10,8 млрд рублей. При этом за первые два месяца выручка от продажи таких машин достигла 21,7 млрд рублей.
В феврале 2018 года с продажи машин LADA Vesta (реализовано 6129 ед.) дилеры получили почти 4 млрд рублей. Второе место по доходности в модельной линейке LADA занимает LADA Granta — 2,12 млдр рублей. Столько удалось выручить с реализации 10 376 автомобилей этой модели. Минивэны LADA Largus за тот же период разошлись на авторынке РФ в количестве 2700 ед., что принесло авторитейлерам 1,7 млрд рублей выручки. В тот же период было продано 3562 кроссовера LADA Xray на сумму 1,1 млрд рублей. Объем продаж внедорожников LADA 4x4 в феврале этого года составил 1473 ед., а выручка от реализации достигла 712,8 млн рублей. Кроме того, на продаже машин модели LADA Kalina (1057 ед.) дилеры сделали оборот в размере 545 млн рублей.
Напомним, что объем продаж автомобилей марки LADA, по данным «Автостат Инфо», составил в феврале 2018 года 19 251 ед. Это на 21% больше, чем было продано годом ранее — 15 911 ед. За период января-февраля 38 880 машин LADA были проданы в РФ — это на 25% превышает продажи годичной давности (31 097 ед.).
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