GMC Acadia и Terrain представят в Black Edition

Внедорожники GMC Acadia и Terrain представят в чёрной версии Black Edition

Стало известно, что в Нью-Йорк концерн GMC привезёт особые вседорожники Acadia и Terrain в модификации Black Edition.

Автомобили наградили рядом эксклюзивных решений в экстерьере и расширенным списком опций.

И хотя спецверсии получили «черное» название для них будет предлагаться расширенная палитра цветов. Однако при оформлении внешности, вместо хромированных элементов, будет использоваться только тёмная отделка.

К сожалению, стоимость особых внедорожников в исполнении Black Edition пока неизвестна. Предполагается, что оба внедорожника будут немного дороже обычных машин, однако они получат более широкий перечень стандартного оборудования.

В дилерские центры бренда особые версии внедорожников приедут уже этим летом.