Ещё
В Москве насчитывается более 4 млн машин
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве насчитывается более 4 млн машин 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Фото: "Автостат Инфо"
Аналитики «Автостат Инфо» изучили структуру автопарка Москвы по состоянию на начало 2018 года. В автопарке столицы насчитывается более 4 млн легковых машин, из которых на иномарки приходится 3,063 млн ед. (76%), а на российские авто — 967 802 ед. (24%).
В структуре автопарка Москвы преобладают машины LADA — 605 224 ед. авто по состоянию на начало текущего года. Второй по представленности бренд — Nissan. Таким машин насчитывается здесь 237 950 ед. Кроме того, в автопарке Москвы аналитики «Автостат Инфо» насчитали 227 126 автомобилей KIA, 218 954 авто марки Toyota, 207 657 машин Volkswagen. В ТОП-5 марок с наибольшей представленностью в московском автопарке входят также Hyundai (207 364 авто), Ford (195 070 ед.), Mercedes-Benz (157 892 ед.), Mitsubishi (157 892 авто) и BMW (135 498 авто).
В возрастной структуре парка легковых автомобилей в Москве преобладают машины, изготовленные до 2008 года — 1,69 млн ед. Значительно меньше здесь легковушек, произведенных в 2012 году (325 807 авто), а также в 2008 году (307 271 ед.).
Из исследования «Автостат Инфо» известно также, что самый распространенный в Москве автомобиль — это Ford Focus. В столичном автопарке насчитывается 100 567 таких машин. Помимо этого в Москве числятся 84 559 автомобилей Hyundai Solaris, а также 81 379 машин марки LADA 2106, 72 519 ед. LADA 2109 и 69 391 авто марки KIA Rio.
«Автостат Инфо»: последние новости
Выручка с продажи автомобилей LADA составила 10,8 млрд рублей Динамика продаж легковых автомобилей по сегментам Столичный рынок LCV в феврале «просел» на 4 процента
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ТОП-5 бюджетных авто вместо Lada7
Новая версия «Нивы» утекла в Сеть97
За какие «пустяки» можно лишиться прав5
Появились изображения «Нивы» нового поколения149
Российские АЗС массово воруют бензин125
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение