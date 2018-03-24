Названы сроки продаж Lada Granta CNG

Не так давно в Сети активно обсуждались слухи о том, что «АвтоВАЗ» готовит биотопливную версию своей самой бюджетной модели — Lada Granta. Двухтопливная модификация Гранты получит к своему названию приставку CNG.
По новым данным, «Лада Гранта», способная работать как на бензине, так и на метане, поступит в производство к 2020 году.
Автомобиль получит в оснащение два баллона с суммарным объемом в 100 литров газа. При этом штатный бензобак Granta также сохранится. Ожидается, что запас хода Lada Granta CNG составит около 1000 километров.
Напомним, что сейчас в линейке «АвтоВАЗ» уже имеется один автомобиль, способный функционировать на метане. Речь идет о седане Lada Vesta CNG, который выпускают на мощностях завода «АТС-АВТО» в Тольятти. Газовая версия Весты способна преодолевать без дозаправки более тысячи километров. Стоимость автомобиля начинается от 764 тысяч 900 рублей.