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17-летний Lexus LX 470 оценили а 1,5 раза дороже нового
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17-летний Lexus LX 470 оценили а 1,5 раза дороже нового 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor
Внедорожник Lexus LX 470 образца 2001 года с пробегом 1600 километров оценили в 129 000 долларов (7,4 миллиона рублей). Машину выставили на онлайн-аукционе eBay. Для сравнения, цены на модель текущего поколения начинаются от 85 380 долларов (4,9 миллиона рублей).
По словам продавца, автомобиль находится в идеальном состоянии. Он никогда не участвовал в ДТП и не ремонтировался — в салоне даже сохранилась защитная пленка на аудиосистеме. В октябре прошлого года внедорожник прошел полное техническое обслуживанием.
Столь высокая цена объясняется сохранностью автомобиля и, вероятно, его историей. В 2001 году Lexus LX 470 был угнан с парковки дилерского центра. Долгое время машина хранилась на складе вместе с другими экзотическими машинными вроде Ferrari. После ее обнаружения текущий владелец перевез внедорожник в гараж, оборудованный системой управления микроклиматом.
Из-за того, что страховое возмещение за автомобиль было выплачено, в базе данных автомобиль фигурирует с отметкой «salvage». Ее ставят, если машина была в угоне или восстановлена после аварии.
В январе текущего года на портале Auto.ru появилось объявление о продаже седана Brabus 7.3 S, построенного на базе Mercedes-Benz S 600 (W140). Машину 1997 года оценили в 11 500 000 рублей — на 1,3 миллиона рублей дороже базовой версии Mercedes-AMG S 63.
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