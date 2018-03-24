Динамика продаж легковых автомобилей по сегментам

В феврале 2018 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 97 123 ед., сообщают в «Автостат Инфо», отмечая, что прирост составил 13,4% в годовом сравнении. Рост продаж новых легковушек был отмечен во всех сегментах авторынка РФ. Исключение составил B-сегмент, где объем реализации сократился на 3,1%.

Сегмент кроссоверов и внедорожников в феврале этого года оказался крупнейшим по объему реализации — 46 647 ед., что на 19,5% превысило продажи февраля прошлого года (39 049 ед.). В тот же период в стране было продано 19 895 автомобилей В-класса (-3,1%), а годом ранее — 20 539 ед. авто. Таким образом, В-сегмент, хотя и показал отрицательную динамику, зато вышел на второе место по количеству реализованных авто. Третий по величине результат был зафиксирован в С-сегменте — 13 954 ед. авто. Продажи таких машин выросли на 14,3% в сравнении с результатом прошлого года — 12 204 ед. В сегменте автомобилей класса B Plus за тот же месяц было продано 6718 авто — это на 9,8% больше, чем было продано в феврале 2017 года (6120 ед.). В сегменте седанов бизнес-класса (Е-сегмент) показатели реализации выросли на 9,3% в сравнении с прошлым годом, то есть с 3019 до 3299 ед. авто. Положительная динамика продаж была зафиксирована и в сегменте минивэнов. Рост составил 61,2%, было продано 2786 таких машин, а годом ранее — 1728 ед. На предпоследнем месте по объему реализации остался в феврале D-сегмент, где было продано 2593 авто — это на 25% больше, чем годом ранее — 2078 ед.

В сегменте малолитражек, который показал в феврале рост продаж на 55,2%, было подано 593 автомобиля, что заметно больше прошлогоднего результата продаж — 382 авто.