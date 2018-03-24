Ещё
Динамика продаж легковых автомобилей по сегментам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Динамика продаж легковых автомобилей по сегментам 

«Автостат Инфо» 36 минут назад
Фото: "Автостат Инфо"
В феврале 2018 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 97 123 ед., сообщают в «Автостат Инфо», отмечая, что прирост составил 13,4% в годовом сравнении. Рост продаж новых легковушек был отмечен во всех сегментах авторынка РФ. Исключение составил B-сегмент, где объем реализации сократился на 3,1%.
Сегмент кроссоверов и внедорожников в феврале этого года оказался крупнейшим по объему реализации — 46 647 ед., что на 19,5% превысило продажи февраля прошлого года (39 049 ед.). В тот же период в стране было продано 19 895 автомобилей В-класса (-3,1%), а годом ранее — 20 539 ед. авто. Таким образом, В-сегмент, хотя и показал отрицательную динамику, зато вышел на второе место по количеству реализованных авто. Третий по величине результат был зафиксирован в С-сегменте — 13 954 ед. авто. Продажи таких машин выросли на 14,3% в сравнении с результатом прошлого года — 12 204 ед. В сегменте автомобилей класса B Plus за тот же месяц было продано 6718 авто — это на 9,8% больше, чем было продано в феврале 2017 года (6120 ед.). В сегменте седанов бизнес-класса (Е-сегмент) показатели реализации выросли на 9,3% в сравнении с прошлым годом, то есть с 3019 до 3299 ед. авто. Положительная динамика продаж была зафиксирована и в сегменте минивэнов. Рост составил 61,2%, было продано 2786 таких машин, а годом ранее — 1728 ед. На предпоследнем месте по объему реализации остался в феврале D-сегмент, где было продано 2593 авто — это на 25% больше, чем годом ранее — 2078 ед.
В сегменте малолитражек, который показал в феврале рост продаж на 55,2%, было подано 593 автомобиля, что заметно больше прошлогоднего результата продаж — 382 авто.
«Автостат Инфо»: последние новости
Столичный рынок LCV в феврале «просел» на 4 процента Suzuki привезет в Россию Jimny нового поколения Lifan Solano лидирует среди китайских моделей на авторынке РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какие «пустяки» можно лишиться прав2
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами216
Российские АЗС массово воруют бензин124
Опасный переворот: туристы не доехали до Петербурга29
Россияне назвали мега популярные опции в автомобилях3
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Политика
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение