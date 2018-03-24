Обновленный Ford Mondeo засняли во время тестов

"Посвежевший" Mondeo впервые попал в объективы камер: по всей видимости, Ford испытывает в условиях холода топовую версию модели. Подтверждением этого служит хромированная окантовка на окнах и массивные патрубки выхлопной системы, встроенные в диффузор.

Наличие камуфляжной пленки на крышке багажника, задней и передней оптике, а также на переднем бампере указывает на то, что именно этими деталями обновленный Mondeo будет отличаться от нынешней версии. Однако главным изменение станет появление 8-диапазонного "автомата", который придет на смену устаревшей АКП6. Впрочем, как отмечает Motor1, эта информация официально пока не подтверждена.

Европейцам предложат Mondeo с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2 литра, а также с двухлитровыми турбодизелями. Автомобиль будет доступен как с передним, так и с полным приводом.