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Обновленный Ford Mondeo засняли во время тестов
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Обновленный Ford Mondeo засняли во время тестов 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
"Посвежевший" Mondeo впервые попал в объективы камер: по всей видимости, Ford испытывает в условиях холода топовую версию модели. Подтверждением этого служит хромированная окантовка на окнах и массивные патрубки выхлопной системы, встроенные в диффузор.
Наличие камуфляжной пленки на крышке багажника, задней и передней оптике, а также на переднем бампере указывает на то, что именно этими деталями обновленный Mondeo будет отличаться от нынешней версии. Однако главным изменение станет появление 8-диапазонного "автомата", который придет на смену устаревшей АКП6. Впрочем, как отмечает Motor1, эта информация официально пока не подтверждена.
Европейцам предложат Mondeo с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2 литра, а также с двухлитровыми турбодизелями. Автомобиль будет доступен как с передним, так и с полным приводом.
В России Ford Mondeo представлен со 149-сильным бензиновым двигателем объемом 2,5 литра либо с двухлитровыми турбомоторами с отдачей 199 и 240 "сил". Стоимость седана в базовом оснащении составляет 1 215 000 рублей.
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