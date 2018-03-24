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Volkswagen готовит новые кроссоверы для Китая
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Volkswagen готовит новые кроссоверы для Китая 

Daily-Motor 4 часа назад
Фото: Daily-Motor
Помимо официального дебюта нового кроссовера Vokswagen Touareg немцы показали в Китае еще несколько весьма интересных новинок из сегмента SUV, которые в скором времени поступят в продажу в «Поднебесной». В ближайшие три года на китайский авторынок выйдет сразу десять новых кроссоверов немецкой марки, часть из которых была рассекречена на специальном мероприятии, посвященном презентации нового «Туарег».
Пожалуй, самой интересной новинкой в сегменте SUV для КНР является родственник Tiguan — Advanced Mid-Size SUV, совместной разработки Volkswagen и FAW. Дизайн автомобильно сильно схож с 5-местной версией Atlas для США, которая еще не вышла в продажу. Длина кроссовера составит более 4700 мм. В серию эта модель попадет до конца 2018 года.
Еще один прототип, дебютировавший на днях в Китае, носит условное название Powerful Family SUV. В данном случае речь идет уже о сотрудничестве Volkswagen и SAIC. Концепт-кар с точки зрения дизайна представляет собой смесь моделей Teramont, Tiguan и Skoda Karoq. Эта модель интересна тем, что должна поступить в продажу в России.
Для Китая также готовят специальную версию «паркетника» T-ROС, которая будет отличаться от европейской модификации габаритами и иной моторной линейкой. Кроссовер оснастят 1,4-литровым агрегатом и 7-диапазонной роботизированной трансмиссией.
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