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Bugatti Chiron Sport оценили в 3,26 миллиона долларов
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Bugatti Chiron Sport оценили в 3,26 миллиона долларов 

LiveCars.Ru 5 часов назад
Фото: LiveCars.Ru
В рамках Международного Нью-Йоркского автосалона 2018 года компания Bugatti проведёт североамериканскую премьеру купе Chiron Sport. Уже сейчас известно, что в США модернизированную версию гиперкара будут предлагать по минимальной цене от 3,26 миллиона долларов.
Напомним, мировая премьера купе Bugatti Chiron Sport состоялась в рамках Женевского автосалона-2018. Автомобиль с приставкой «Спорт» стал немного легче, а также получил доработанное шасси. В итоге, при такой же мощности, автомобиль проезжает тестовый трек Nardo на пять секунд быстрее, чем обычная модель Bugatti Chiron.
В движение автомобиль Bugatti Chiron/Bugatti Chiron Sport приводится могучим силовым агрегатом W16, который способен генерировать 1 500 лошадиных сил. Благодаря доработкам, как отмечают представители бренда, купе Bugatti Chiron Sport больше ориентировано на энтузиастов вождения.
Повторимся, минимальная цена модели Bugatti Chiron Sport в США составляет 3,26 миллиона долларов. В эту сумму входит транспортный налог, таможенные пошлины, и все другие налоги и пошлины. Предположительно, первые клиенты в США получат свои машины в конце текущего года.
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