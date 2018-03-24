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Россиян оштрафуют по-новому
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Россиян оштрафуют по-новому 

Рамблер 52 минуты назад
Минтранс собирается ужесточить контроль за обязательным техосмотром — уже в этом году могут быть введены штрафы для автомобилистов и операторов техосмотра, сообщает издание motorpage.
Предполагается, что штраф для автовладельцев составит 800 рублей, а камеры фиксации нарушений ПДД подключат к Единой автоматизированной информационной системе, откуда и будет идти информация о пройденном техосмотре.
На пунктах инструментального контроля будет вестись видеосъемка проверки технического состояния транспортных средств. Затем видеофайлы будут попадать в «Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра» (ЕАИСТО). Диагностические карты будут выдаваться исключительно в электронном виде и будут подписываться усиленной электронной подписью эксперта. Если карту получит автомобиль, не проходивший техосмотр, эксперту грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей.
Предполагается, что ЕАИСТО передадут из МВД в Российский союз автостраховщиков.
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