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Нетрезвых водителей будут вычисляться по-новому
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Нетрезвые водители будут вычисляться новым способом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Отныне в законодательстве вводится понятие максимально допустимого содержания алкоголя в крови.
Депутаты Государственной Думы приняли законопроект, согласно которому у лиц, подозреваемых в вождении в состоянии алкогольного опьянения, разрешается брать кровь на анализы, сообщает агентство «Интерфакс».
Предельно допустимая норма содержания алкоголя составляет не более 0,3 грамма спирта на один литр крови.
До введения этого законопроекта определить степень опьянения водителя можно было только по выдыхаемому воздуха. Существовала только одна допустимая норма — 0,16 м в литре выдыхаемого воздуха.
«Когда водителя не могут "продуть", потому что он или пьян в стельку, или ранен, у него могут взять только кровь. МВД сейчас наблюдает такую картину: когда находят алкоголь в крови водителя, то врач не пишет, что водитель находится в состоянии опьянения, так как Минздрав ему это запрещает, ссылаясь на отсутствие в законодательстве норматива по крови», — сообщил первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.
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