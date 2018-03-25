Новая версия «Нивы» утекла в Сеть

В Сеть попали неофициальные изображения новой версии автомобиля «Нива»

На изображении видно, что дизайн машины выполнен в более плавных линиях, чем у классического автомобиля марки «Нива».

В сети появились изображения нового поколения автомобиля «Нива». Нарисованные в фоторедакторе неофициальные концепты обновленной версии выложили автодизайнеры.

Разработчики задались целью создать не просто внедорожник, а кроссовер с современным дизайном и комфортом, сообщает газета «Известия»

В минувшем году в сети неоднократно появлялась информация о том, что компания «АвтоВАЗ» планирует выпустить внедорожник LADA 4×4 «Нива» нового поколения. Независимые дизайнеры, нежелающие дожидаться официальной информации об автомобиле, уже готовы по pic.twitter.com/QA7pMZEsdW— Ирина (@Todycar) December 27, 2017 На изображении видно, что дизайн машины выполнен в более плавных линиях, чем у классического автомобиля марки «Нива». Кузов новой машины также имеет две двери.