Ещё
Продажи «АвтоВАЗа» в России в марте бьют рекорды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи «АвтоВАЗа» в России в марте бьют рекорды 

Daily-Motor 15 часов назад
Фото: daily-motor.ru
Компания «АвтоВАЗ» по итогам марта 2018 года увеличила объем продаж своих автомобилей в России на 22,3% — до 30 тысяч 708 единиц.
Самой популярной моделью в линейке «Лады» остается Vesta — за минувший месяц дилеры реализовали 9 тысяч 181 автомобиль «Веста» в кузовах седан и универсал. Далее располагаются Lada Granta и Lada Largus.
Согласно статистическим данным, за период с начала 2018 года в России было продано более 79 тысяч 114 автомобилей компании «АвтоВАЗ», что на 28,8% выше, чем было зафиксировано за аналогичный период 2017 года.
Daily-Motor: последние новости
Путин подписал закон о лишении прав за нетрезвое вождение Объявлена дата презентации нового Ford Focus 2019 Объявлены цены на кроссовер Chevrolet Traverse для РФ
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
Ввоз ряда автомобилей в РФ упрощен
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей138
Смягчить закон о 0,3 промилле
Названа стоимость Chevrolet Traverse в РФ
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение