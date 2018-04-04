Продажи «АвтоВАЗа» в России в марте бьют рекорды

Компания «АвтоВАЗ» по итогам марта 2018 года увеличила объем продаж своих автомобилей в России на 22,3% — до 30 тысяч 708 единиц.

Lada Largus. Самой популярной моделью в линейке « Лады » остается Vesta — за минувший месяц дилеры реализовали 9 тысяч 181 автомобиль «Веста» в кузовах седан и универсал. Далее располагаются Lada Granta

Согласно статистическим данным, за период с начала 2018 года в России было продано более 79 тысяч 114 автомобилей компании «АвтоВАЗ», что на 28,8% выше, чем было зафиксировано за аналогичный период 2017 года.