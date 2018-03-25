За угон автомобиля в РФ могут изменить наказание

Депутаты предлагают отменить статью за угон автомобиля

Автор этой далеко не новой идеи депутат Олег Нилов считает, что привлекать угонщиков надо по статье 158 УК РФ "Кража". Она, по его мнению, подразумевает более суровое наказание.

В пояснительной записке к документу Олег Нилов утверждает, что нередки случаи, когда лицо, осуществившее кражу автомобиля, но не успевшее реализовать его (продать сам автомобиль, его части либо иным образом распорядиться украденным имуществом), осуждается в соответствии со статьей 166 УК РФ. В то же время лица, успевшие реализовать украденное имущество, признаются виновными в соответствии со статьей 158 УК РФ. И все это несмотря на то, что объективная сторона преступления в обоих описанных случаях одинакова.

Различия, по мнению правоприменителей, заключаются в субъективной стороне преступления: совершено ли оно с целью хищения либо без оной. Тем не менее, как считает Нилов, помимо вышеуказанных объективных обстоятельств не имеется ни одного иного доказательства, которое свидетельствовало бы о наличии или отсутствии цели хищения автомобиля.

Таким образом, лицо, совершившее более тяжкое преступление, избегает предусмотренного законодательством России наказания за него. Надо сказать, что идея отменить статью за угон раз от разу вдруг посещает депутатов. И еще лет шесть назад это было действительно оправдано. Тогда действительно разница в наказании за угон и кражу была существенной. Но после того, как ответственность за угон возросла и приравнена в минимальной своей части к краже с причинением значительно ущерба, все попытки убрать эту статью из УК прекратились. Но, как выяснилось не навсегда.

Примечательно, что в пояснительной записке фигурируют те же доводы, на которые ссылались много лет назад. Хотя ситуация давно изменилась. Судите сами. Часть 1 статьи 166 за угон предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Точно такое же наказание предусмотрено частью 2 статьи 158 за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, с незаконным проникновением в помещение.

Между прочим, за угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору, часть 2 статьи 166 УК предусматривает уже до 7 лет лишения свободы. Так что утверждать, что угонщики несут меньшую ответственность, чем воры — как минимум, опрометчиво. Уже давно при выборе статьи для угонщика применяются совершенно другие квалифицирующие признаки. А не просто — продал он автомобиль или нет.

Если автомобиль был вскрыт специальными техническими средствами, и они обнаружены, если в замке зажигания стоит, так называемый, "вороток", разобрана панель приборов, то это, безусловно, кража. Человек готовил машину к угону, то есть осознано собирался лишить автовладельца его собственности. Но если машина заведена родными ключами, если нет следов вскрытия, и нет доказательств, что человек собирался ее продать, то это угон.

Как правило, угон инкриминируют тому, кто машину перегоняет. Угонщики работают группой. Один вскрывает, другой перегоняет, третий сопровождает, четвертый разбирает или легализует машину, пятый продает. Так вот, если взяли только перегонщика, то вменить ему кражу никак не получиться. Шел мимо, увидел машина стоит заведенная, а он спешил очень. Взял, только до места доехать. Потом вернуть собирался. Если не будет статьи за угон, то такие перегонщики вообще останутся без ответственности.

Именно по этой причине убрать статью за угон из УК до сих пор не удавалось. По данным МВД, за 2017 год в России было угнано почти 43 тысячи автомобилей. При этом возбуждено 21 тысяча дел по статье 166 УК "Угон".