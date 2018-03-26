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Названы сроки появления выхода пикапа Jeep Wrangler
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Названы сроки появления выхода пикапа Jeep Wrangler 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: motor1.com
Первые автомобили поступят в салоны дилеров в апреле 2019 года.
На первом этапе продаж пикапы предложат с двумя турбированными бензиновыми агрегатами, объемом 2,0 л и 3,6 л. Позже появится турбодизельная модификация с трехлитровым шестицилиндровым мотором, а следом — гибрид. Как сообщает Automotive News, со ссылкой на американских дилеров, приобрести коммерческий Wrangler можно будет через год.
Напомним, Jeep Wrangler нового поколения дебютировал в конце ноября прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. На американском рынке рамный внедорожник представлен в трех— и пятидверном исполнениях.
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