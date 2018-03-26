Названы сроки появления выхода пикапа Jeep Wrangler

Первые автомобили поступят в салоны дилеров в апреле 2019 года.

На первом этапе продаж пикапы предложат с двумя турбированными бензиновыми агрегатами, объемом 2,0 л и 3,6 л. Позже появится турбодизельная модификация с трехлитровым шестицилиндровым мотором, а следом — гибрид. Как сообщает Automotive News, со ссылкой на американских дилеров, приобрести коммерческий Wrangler можно будет через год.