Названо десять новых автомобильных марок

Эксперты назвали десять новых автомобильных марок

В список попали абсолютно новые марки, а также вновь возрожденные.

Эксперты проанализировали глобальный авторынок, на который в последние годы вышли много новых брендов, и определили десятку самых успешных из них. В список попали как и ранее не существовавшие марки, так и возрожденные.

Громче всего на весь мир прогремела Tesla , которая появилась в 2003 году. Не смотря на то, что многие специалисты пророчили скорое банкротство компании, производящей электромобили, Tesla, пройдя через ряд трудностей не просто не обанкротилась, но и продолжает завоевывать все больше поклонников.

Lifan. Отдельную нишу занимают китайские бренды. Большую популярность завоевали недорогие и качественные китайские внедорожники и кроссоверы марки Haval, которой владеет Great Wall Motors. Также все чаще на дорогах можно встретить машины китайских брендов Geely

Среди возрожденных марок значимое место занимает Maybach . Это бренд покинул рынок еще в середине прошлого века, однако в 2015 году марку возродил концерн Mercedes-Benz

Японские машины марки Datsun перестали выпускать еще в далеком 1931 году, однако сегодня под ней стали выпускать бюджетную линию автомобилей.