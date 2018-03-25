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Названо десять новых автомобильных марок
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Эксперты назвали десять новых автомобильных марок 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: Wang Haofei / Xinhua / Globallookpress
В список попали абсолютно новые марки, а также вновь возрожденные.
Эксперты проанализировали глобальный авторынок, на который в последние годы вышли много новых брендов, и определили десятку самых успешных из них. В список попали как и ранее не существовавшие марки, так и возрожденные.
Громче всего на весь мир прогремела Tesla, которая появилась в 2003 году. Не смотря на то, что многие специалисты пророчили скорое банкротство компании, производящей электромобили, Tesla, пройдя через ряд трудностей не просто не обанкротилась, но и продолжает завоевывать все больше поклонников.
Отдельную нишу занимают китайские бренды. Большую популярность завоевали недорогие и качественные китайские внедорожники и кроссоверы марки Haval, которой владеет Great Wall Motors. Также все чаще на дорогах можно встретить машины китайских брендов Geely и Lifan.
Среди возрожденных марок значимое место занимает Maybach. Это бренд покинул рынок еще в середине прошлого века, однако в 2015 году марку возродил концерн Mercedes-Benz.
Японские машины марки Datsun перестали выпускать еще в далеком 1931 году, однако сегодня под ней стали выпускать бюджетную линию автомобилей.
Тайваньский концерн Luxgen долгое время занимался сборкой и выпуском лицензионных Nissan и Mitsubishi, а сейчас создал собственный бренд. Также в список попала возрожденный франузский Citroen.
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