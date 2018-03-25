Названы самые надежные внедорожники, пикапы и минивэны

Самые надёжные внедорожники, пикапы и минивэны

Аналитики и эксперты агентства JD Power и издания Consumer Reports определи самые надёжные внедорожники/кроссоверы, пикапы и минивэны, основываясь на более чем 35 000 опросах, проведенных среди владельцев трехлетних автомобилей.

Поскольку средний срок собственности на новые автомобили в настоящее время составляет около 6,5 лет, долгосрочная надежность — это одна из основных проблем для покупателей. Исходя из этого, аналитические агентства продолжают выяснять, какие транспортные средства предоставят наименьшее количество проблем своему владельцу после нескольких лет эксплуатации.

Накануне авторитетное издание JD Power U. S. Vehicle Dependability Study опубликовало рейтинг топ самых надёжных пикапов, внедорожников и минивэнов. Отмечается, что рейтинг основан на более чем 35 000 опросах, проведенных среди владельцев трехлетних автомобилей. Стоит также сказать, что в нашем рейтинге учитываются данные издания Consumer Reports, которое на регулярной основе проводит обширные тесты автомобилей.

Отмечается, что в рейтинге надёжности среди пикапов, внедорожников/кроссоверов и минивэнов доминируют автомобили автогиганта Toyota . В свою очередь, машины японской марки вызывают нарекания со стороны владельцев из-за надёжности некоторых функций информационно-развлекательной системы и аксессуаров. Но, со стороны механики с автомобилями Toyota всё более чем великолепно.

Хотя BMW X3 получает только средние оценки для общей надежности JD Power, компактный и решительно спортивный SUV баварской марки является единственной моделью в своем классе, которая получила отличную оценку эффективности трансмиссии. Также респонденты отметили хорошую надежность кузова и интерьера. Между тем, издания Consumer Reports отмечает, что у BMW X3 есть проблемы с электроникой и климатической установкой.

2. Chevrolet Silverado HD/ GMC Sierra HD Любопытен тот факт, что оба пикапа General Motors получают разные оценки надёжности от агентства JD Power. Причём, напомним, что технически Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD — это одинаковая машина по технике. Более высокий бал в этой паре получает Chevrolet Silverado HD. В свою очередь, издание Consumer Reports даёт тяжелым грузовикам американского автогиганта средний бал надёжности. Причина: «дополнительные проблемы с ремнями и шкивами, компьютером, креплениями двигателя, стуком двигателя или утечкой масла».

Любопытно, что полноразмерный внедорожник GMC Yukon механически идентичен модели Chevrolet Tahoe , но он получает отличную оценку по ходовой части и трансмиссии от JD Power. В то же время, Chevrolet Tahoe немного уступает по оценкам надёжности, но он также достаточно хорош. С другой стороны, издания Consumer Reports также даёт положительную оценку надёжности внедорожника.

В рейтингах надёжности JD Power и Consumer Reports японский пикап Honda Ridgeline — это чуть ли не лучший автомобиль в мире. Однако как показывают отзывы владельцев, у грузовика имеются некоторые проблемы с кузовом и подвеской. Несмотря на некоторые «косяки», пикап Honda Ridgeline рекомендуется для покупки.

Компактный кроссовер Hyundai Tuscon получил высокий рейтинг от JD Power для надежности трансмиссии и двигателя, но получил только средний балл для кузова и интерьера, который немного сбил его общий рейтинг надежности. Издание Consumer Reports даёт корейскому кроссу три балла из пяти за надежность, хотя она выше среднего по всем основным категориям, за исключением подвески и силового оборудования/электроники.

Превосходный японский кроссовер Lexus RX премиального класса обеспечивает отличную надежность в большинстве случаев от агентства JD Power, хотя есть некоторые претензии надежности кузова. Между тем, издание Consumer Reports дает верхние оценки надежности модели Lexus RX, снова ссылаясь на проблемы с кузовом (скрипы, «погремушки» и т. д.). Несмотря на это, автомобиль в настоящее время рекомендован изданием Consumer Reports.

Компактный кроссовер Kia Sportage также получает высшие оценки за надежность трансмиссии и силового агрегата от JD Power, хотя он получил оценку ниже среднего для надежности функций/аксессуаров, снижая общий рейтинг. Издание Consumer Reports также хвалит корейский кросс, и, как следствие, рекомендует его для покупки.

Внедорожник Nissan Murano получил высокие балы за надёжность технической «начинки» от агентства JD Power, но респонденты отмечают, что у автомобиля имеются некоторые проблемы с надёжностью кузова и интерьера. Как и во многих других случаях, издание Consumer Reports даёт схожую оценку надёжности компактному внедорожнику Nissan Murano.

Прочный внедорожник Toyota 4Runner отличную оценку от агентства JD Power за надёжность механической части, но «страдает» проблемами с некоторыми характеристиками и аксессуарами, включая «неуклюжую информационно-развлекательную систему». Consumer Reports даёт модели Toyota 4Runner пять баллов и пяти за надёжность, но отмечает «сомнительную электронику».

Внедорожник Toyota FJ Cruiser с ретро-дизайном также является моделью, которая получает идеальный рейтинг надежности от JD Power и Consumer Reports, но он, как и другие автомобили японского бренда, может разочаровать из-за надежности функций и аксессуаров. Стоит напомнить, что этот автомобиль вышел из производства после 2014 модельного года. При этом он остаётся достаточно востребованным на вторичном рынке.

В нашем рейтинге топ самых надёжных пикапов, внедорожников/кроссоверов и минивэнов очередной представитель японской марки Toyota. Здесь всё очень схоже с другими машинами компании Toyota: техника — очень хороша, дополнительное оборудование/аксессуары — на «троечку». Причём это отмечается в отчетах и JD Power и Consumer Reports.

Микроавтобус японского бренда Toyota получает отличные оценки от JD Power как для технического оснащения, так и для общей надежности. Но, здесь опять «на поверхность всплывают» некоторые проблемы с кузовом/интерьером и функций/аксессуаров. Издание Consumer Reports дает модели Toyota Sienna отличную оценку надежности, хотя респонденты опроса CR также отмечают «косяки» кузова и электроники.

Полноразмерный пикап Toyota Tundra. Любопытен тот факт, что «японец» оказался в рейтинге надёжности выше культовой для американцев модели Ford F-150. Как и в случае с другими машинами японского бренда, общий высокий балл пикапа снижается из-за проблем кузова/интерьера и функций/аксессуаров.

Модель Toyota Venza — это универсальный кроссовер среднего класса, основанный на хорошо знакомом седане Toyota Camry . Автомобиль получает лучшие оценки за надежность от JD Power и Consumer Reports, за исключением, как вы уже догадались, целостности кузова и надежности электроники.

Добавим. Каждый автомобиль нашего рейтинга топ самых надёжных пикапов, внедорожников/кроссоверов и минивэнов рекомендован для покупки специалистами JD Power и Consumer Reports. Причём это относится в машинам 2017/2018 модельного года, поскольку за три года эти автомобили стали только лучше.