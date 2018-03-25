Какие автомобили могут подорожать из-за повышения утилизационного сбора

Первого апреля в России начнут действовать новые ставки утилизационного сбора на колёсные транспортные средства. Какие автомобили могут подорожать из-за этого, а на какие будут предлагаться по прежним ценам? Мы попробовали разобраться в этом вопросе.

Утилизационным сбором облагаются как выпущенные на территории России автомобили, так и машины, импортируемые из-за рубежа. Однако местным производителям сборы компенсируются из бюджета, поэтому покупатели "нашемарок" и "иномарок" российской сборки за утилизацию не платят. А у импортируемых автомобилей утилизационные сборы закладываются в розничную цену, и с апреля этот "оброк" будет более заметным.

Утилизационный сбор для новых легковых автомобилейТип транспортного средстваСумма сбора до 01.04.2018, рублейСумма сбора с 01.04.2018, рублейИзменение, % С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой 28400 32600 +15 С рабочим объемом двигателя до 1000 см³ 28400 33000 +16 С рабочим объемом двигателя 1000—2000 см³ 44200 84000 +90 С рабочим объемом двигателя 2000—3000 см³ 84400 126000 +49 С рабочим объемом двигателя 3000—3500 см³ 114600 114600 0 С рабочим объемом двигателя от 3500 см³ 181600 181600 0 Ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя 3400 3400 0 Ставки сбора на новые машины с объёмом двигателя от одного до двух литров (в эту категорию попадают все массовые модели) увеличились сильнее всего — почти в два раза. Теперь за каждое транспортное средство придётся заплатить 84 тысячи рублей — на 39800 рублей больше чем прежде.

Сильнее всего это повышение ударит по немногочисленным "бюджетным" автомобилям, импортируемым из-за рубежа. Например, для популярного компактного хэтчбека Ravon R2 узбекского происхождения увеличение сбора на 40 тысяч будет очень заметно, ведь цены на модель начинаются с 469 000 рублей. Та же участь ждёт и другие модели марки Ravon.

Ощутимым будет подорожание и для таких автомобилей, как Chery Tiggo 2 (от 673 000 рублей) или Renault Dokker (от 814 000 рублей). Те же 40 тысяч могут прибавить, например, Toyota Corolla, Citroen C3 Aircross или Suzuki Vitara, но при их стартовой цене около миллиона рублей подорожание будет не столь заметным.

В категорию "до двух литров" попадут базовые версии многих более дорогих моделей, включая, например Audi Q5 или Mercedes-Benz E-класса, но их покупатели, вероятно, не будут сильно переживать о возможной 40-тысячной прибавке к цене.

Ставка утилизационного сбора на автомобили с двигателями от двух до трёх литров составляет 126 тысяч рублей, но апрельский прирост — почти такой же, как у машин с более скромными моторами, 41600 рублей. В эту категорию попадают даже стартовые варианты дорогих престижных моделей, таких, как Mercedes-Benz S-класса или Porsche Panamera

А вот на машины с моторами объёмом более трёх литров утилизационный сбор решили не поднимать. Поэтому те, кто собирается покупать, например, "Тойоту Ленд Крузер 200" или Infiniti QX70 могут не опасаться повышения цен.

Всё это не значит, что дилеры начнут переписывать ценники сразу после первого апреля. Как считает заместитель директора департамента продаж новых автомобилей ГК "АвтоСпецЦентр" Руслан Павлов, рост цен будет постепенным, увеличение утилизационного сбора было предсказуемо, поэтому многие автопроизводители заложили его в стоимость автомобилей еще в начале года. А те, кто этого не сделал, сейчас возьмут удар на себя, сдерживая цены, чтобы сохранить или нарастить долю рынка и удержать клиентов. Рост цен произойдет в два этапа, первая волна будет летом вместе со сменой модельного года, а вторая волна произойдет в начале 2019 года и смешается с инфляционным ростом цен.