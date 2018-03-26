Российские дороги отремонтируют по-новому

Росавтодор начал разрабатывать новый ГОСТ для ремонта российских дорог. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект документа.

Новый стандарт власти планируют утвердить в 2018 году. Он станет обязательным для дорожников. В документе идет речь о том, как правильно перенаправлять потоки транспорта, устанавливать освещение, мигающие «стрелки» и ограничения скорости, а также в какие сроки нужно смывать временную разметку.

По данным газеты, сейчас ремонтники руководствуются рекомендациями Росавтодора, а также ГОСТами 32757 и 32758 2014 года (временные технические средства организации движения и правила их применения). Все эти стандарты обязательными не являются.

В новом ГОСТе подробно описывается структура ремонтного участка. Он должен состоять из нескольких зон, в том числе из зоны предупреждения (500-700 метров или 50-300 метров для однополосной дороги), где водители должны начать снижать скорость, зоны отгона (20-600 метров, сужение дороги), зоны проведения ремонтных работ и зоны стабилизации (возвращения к обычному движению).

Также в документе сказано, что временный знак должен отражать 90 процентов света от норматива, двух подряд неработающих сигнальных фонарей быть не должно, а разметку необходимо поддерживать в «свежем» состоянии. Все недочеты должны быть устранены в течение суток после обнаружения.

В рамках ограничения скорости в зоне ремонта могут использоваться автоматические камеры. Снижение скорости должно быть постепенным: например со 130 километров в час до 110, 80, 50, 20 километров в час. После завершения работ указатели необходимо закрыть чехлами или демонтировать. На ликвидацию временной разметки даются сутки.

Как отмечает «Коммерсант», если ГОСТ станет обязательным, ремонтников будут привлекать к ответственности за нарушения. Юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева рассказала газете, что такой механизм уже существует.

Проезжающий мимо зоны ремонта водитель может сделать фото или видео, направив жалобу в ГИБДД , где проведут административное расследование. В случае подтверждения нарушения против организации откроют дело по статье 12.34 КоАП (штраф до 30 тысяч рублей для должностных лиц).

Инспекторы предпишут устранить нарушение, если дорожники не сделают этого, их оштрафуют на сумму до 300 тысяч рублей.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов назвал плохую видимость зон ремонта основной проблемой, с которой сталкиваются автомобилисты на трассах, особенно вечером или в плохую погоду.

По данным «Коммерсанта», в 2017 году произошло более десяти тысяч наездов на препятствия и 67 тысяч ДТП на участках с нарушениями требований к эксплуатации дорог.