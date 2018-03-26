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«Самара-Авто» фиксирует цены на очистку вентиляции
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«Самара-Авто» фиксирует цены на очистку вентиляции 

Car-Mania 2 часа назад
Фото: Car-Mania
Воздух, которым мы дышим в машине, должен быть чистым. Официальный дилер Lada в Самаре компания «Самара-Авто» предлагает фиксированную стоимость антибактериальной очистки системы вентиляции. Стоимость составит 1800 рублей.
Замена и очистка системы кондиционирования позволяет избежать ряд проблем, наиболее опасная — это появление различных микроорганизмов в системе вентиляции. Их постоянное увеличение способствует появлению неприятного запаха в автомобиле и влечет за собой угрозу для здоровья человека.
Успейте записаться на специальное предложение на антибактериальную очистку системы вентиляции Вашего автомобиля по фиксированной цене 1800 рублей. http://samara-avto.lada.ru/ds/form_service.php  Запишитесь на комплексное преображение вашего автомобиля к весне в «Самара-Авто»
8 (846) 269-22-22 Самара, Южное шоссе, 10 А и Мирная, 3
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