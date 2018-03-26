Ещё
Jeep Wrangler получит версию пикап
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jeep Wrangler получит версию пикап 

Car-Mania 6 часов назад
Фото: daily-motor.ru
Зачем Jeep решил добавить Wrangler версию пикап — непонятно. Впрочем, мы — не американцы и не очень представляем себя их чаяния. Видимо, в США Wrangler-пикап ждут с таким же нетерпением, как новую модель Винчестера. Ну, можно сказать, дождались. В салоны пикап поступит в апреле 2019 года, производство стартует в конце 2018-го года в Толедо, штат Огайо.
Пикап будет основан на новой платформе Wrangler и будет иметь 4 двери. Вероятно, новинка получит те же двигатели, что и нормальный Wrangler. То есть, 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и 3,6-литровый V6. позже к нему прикрутят 3,0-литровый турбодизель V6 и гибридную силовую установку. Полный привод, скорее всего, поставят от версии Rubicon.
Car-Mania: последние новости
Появился любительский рендер кроссовера Skoda Vision X Subaru объявляет цены на новый Outback Весенний сервис от «Самара-Авто»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какие «пустяки» можно лишиться прав5
Насколько врет твой дизель?
Самые надежные, но очень старые
Россиян оштрафуют по-новому61
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост138
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение