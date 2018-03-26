Jeep Wrangler получит версию пикап

Зачем Jeep решил добавить Wrangler версию пикап — непонятно. Впрочем, мы — не американцы и не очень представляем себя их чаяния. Видимо, в США Wrangler-пикап ждут с таким же нетерпением, как новую модель Винчестера. Ну, можно сказать, дождались. В салоны пикап поступит в апреле 2019 года, производство стартует в конце 2018-го года в Толедо, штат Огайо.

Пикап будет основан на новой платформе Wrangler и будет иметь 4 двери. Вероятно, новинка получит те же двигатели, что и нормальный Wrangler. То есть, 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и 3,6-литровый V6. позже к нему прикрутят 3,0-литровый турбодизель V6 и гибридную силовую установку. Полный привод, скорее всего, поставят от версии Rubicon.