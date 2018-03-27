Lynk & Co представила новый кроссовер 02

Китайская марка Lynk & Co 02 официально презентовала на специальном мероприятии в Амстердаме новый электрифицированный кроссовер Lynk & Co 02. Компактный автомобиль популярного сегмента SUV ориентирован на молодых покупателей, ведущих активный образ жизни.
Кроссовер Lynk & Co 02 стал третью моделью китайского бренда. Напомним, что до сих пор компания предлагала более крупный внедорожник Lynk & Co 01 и седан Lynk & Co 03. Представители бренда так говорят о новинке: «Спортивный, приключенческий, динамичный, дерзкий, уверенный и веселый — модель 02 заняла центральное место в нашем бренде Lynk & Co».
Среди особенностей нового компактного кросса Lynk & Co 02 стоит отметить двухцветные варианты окраски и электрифицированную силовую установку, характеристики которой пока держаться в секрете. Предполагается, что автомобиль оснащён 3-цилиндровым двигателем от модели Volvo XC40 и 7-ступенчатым «автоматом» с двойным сцеплением. Кроме этого у машины будет плагин-гибридная и полностью электрическая модификация.