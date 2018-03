Официально: компания Lynk & Co представила новый кроссовер 02

Фото: Lynk & Co

Китайская марка Lynk & Co 02 официально презентовала на специальном мероприятии в Амстердаме новый электрифицированный кроссовер Lynk & Co 02. Компактный автомобиль популярного сегмента SUV ориентирован на молодых покупателей, ведущих активный образ жизни.

Кроссовер Lynk & Co 02 стал третью моделью китайского бренда. Напомним, что до сих пор компания предлагала более крупный внедорожник Lynk & Co 01 и седан Lynk & Co 03. Представители бренда так говорят о новинке: «Спортивный, приключенческий, динамичный, дерзкий, уверенный и веселый — модель 02 заняла центральное место в нашем бренде Lynk & Co».