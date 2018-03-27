Ещё
Lynk & Co представила новый кроссовер 02
Далее:
Читайте также:
Ещё

Официально: компания Lynk & Co представила новый кроссовер 02 

LiveCars.Ru 58 минут назад
Фото: Lynk & Co
Китайская марка Lynk & Co 02 официально презентовала на специальном мероприятии в Амстердаме новый электрифицированный кроссовер Lynk & Co 02. Компактный автомобиль популярного сегмента SUV ориентирован на молодых покупателей, ведущих активный образ жизни.
Кроссовер Lynk & Co 02 стал третью моделью китайского бренда. Напомним, что до сих пор компания предлагала более крупный внедорожник Lynk & Co 01 и седан Lynk & Co 03. Представители бренда так говорят о новинке: «Спортивный, приключенческий, динамичный, дерзкий, уверенный и веселый — модель 02 заняла центральное место в нашем бренде Lynk & Co».
Среди особенностей нового компактного кросса Lynk & Co 02 стоит отметить двухцветные варианты окраски и электрифицированную силовую установку, характеристики которой пока держаться в секрете. Предполагается, что автомобиль оснащён 3-цилиндровым двигателем от модели Volvo XC40 и 7-ступенчатым «автоматом» с двойным сцеплением. Кроме этого у машины будет плагин-гибридная и полностью электрическая модификация.
LiveCars.Ru: последние новости
Пустяковые нарушения ПДД, за которые могут лишить водительских прав Седан Toyota Yaris обновился и сменил название Продажи нового пикапа Jeep Wrangler стартуют весной 2019 года
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какие «пустяки» можно лишиться прав5
Названы самые распространенные автомобили в Москве1
Названы самые штрафоопасные автомобили
Седан Toyota Yaris обновился. Но остался «Маздой»
Россиян оштрафуют по-новому62
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение