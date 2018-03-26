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Mitsubishi Motors поставит партию электромобилей для правительства Коста-Рики
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Mitsubishi Motors поставит партию электромобилей для правительства Коста-Рики 

FashionTime 44 минуты назад
Фото: FashionTime
В поставку электрических автомобилей и подзаряжаемых гибридов для парка правительства Коста-Рики войдет 20 единиц Outlander PHEV, самого продаваемого гибридного внедорожника в мире, и 29 единиц i-MiEV, первого серийного EV автомобиля. Передача автомобилей была объявлена на церемонии в Президентском Доме Сан-Хосе, столицы Коста-Рики.
Автомобили Mitsubishi, поставляемые в рамках данной инициативы, будут поддерживать усилия правительства Коста-Рики по обеспечению большей экологической устойчивости и снижения выбросов углерода.
Правительство Коста-Рики уже объявило, что рассматривает вопрос о вводе в эксплуатацию 100 тысяч новых электромобилей, а законодательная ассамблея страны обсудила введение нового законодательства для массового расширения национальной инфраструктуры для электромобилей. Продвижение использования чистой энергии и нейтрально-углеродного общества стали долгосрочными целями для правительства Коста-Рики, отражая традиционную культурную приверженность страны — «Pura Vida» или «Чистая Жизнь».
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