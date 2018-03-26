Депутаты хотят упразднить статью об угоне автомобиля

Депутат предлагает заменить ее статьей 158 УК РФ «Кража». В пояснительной записке Нилов утверждает, что нередки случаи, когда угонщиков, перепродавших автомобиль, осуждают по статье «Кража», а тем, кто не успел продать, инкриминируют «Угон».

Как отмечает «Российская газета», попытки упразднить статью «Угон» происходили в думе и раньше, но после того, как ответственность за угон возросла и была приравнена в минимальной своей части к краже с причинением значительно ущерба, попытки убрать эту статью из УК прекратились.

На данный момент наказание по 1 части статьи 166 составляет до пяти лет лишения свободы — столько же, сколько предусмотрен за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору (статья 158 УК, часть 2). В то же время угон, совершенный группой лиц, карается уже семью годами заключения.

По данным МВД, за 2017 год в России было угнано почти 43 тысячи автомобилей и возбуждено 22 тысячи уголовных дел по статье «Угон».