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Депутаты хотят упразднить статью об угоне автомобиля
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Депутаты хотят упразднить статью об угоне автомобиля 

Рамблер 35 минут назад
Фото: Fotolia
В Госдуме предложили упразднить статью 166 Уголовного кодекса «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)». Соответствующий законопроект внес депутат Олег Нилов, пишет «Российская газета».
Депутат предлагает заменить ее статьей 158 УК РФ «Кража». В пояснительной записке Нилов утверждает, что нередки случаи, когда угонщиков, перепродавших автомобиль, осуждают по статье «Кража», а тем, кто не успел продать, инкриминируют «Угон».
Как отмечает «Российская газета», попытки упразднить статью «Угон» происходили в думе и раньше, но после того, как ответственность за угон возросла и была приравнена в минимальной своей части к краже с причинением значительно ущерба, попытки убрать эту статью из УК прекратились.
На данный момент наказание по 1 части статьи 166 составляет до пяти лет лишения свободы — столько же, сколько предусмотрен за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору (статья 158 УК, часть 2). В то же время угон, совершенный группой лиц, карается уже семью годами заключения.
По данным МВД, за 2017 год в России было угнано почти 43 тысячи автомобилей и возбуждено 22 тысячи уголовных дел по статье «Угон».
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