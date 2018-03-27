Daimler показал Denza 500

Немецкая компания Daimler, которая является дочерним предприятием производителя Mercedes-Benz, продемонстрировала новый электромобиль Denza 500, предназначенный для китайского авторынка.
Выпуск электрокара наладят на совместном предприятии концерна Daimler и китайского гиганта BYD.
Отметим, что седан Denza 500 — это доработанный вариант автомобиля Denza 400, производство которого началось в 2014 году.
Экстерьер автомобиля получил модернизированную переднюю часть кузова, иную головную оптику и новые задние фонари.
В салоне машины появился современный мультимедийным комплекс с сенсорным дисплеем на 9 дюймов и доступом в интернет.
В движение седан приводится усовершенствованной силовой установкой, в которую входит электромотор отдачей 117 л.с. (290 Нм) или 184 л.с. (300 Нм), а также высокоэффективные батареи с увеличенной емкостью с 62 до 70 кВтч. С этой установкой автомобиль сможет проезжать на одной заправке 500 км.