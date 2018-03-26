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VW Amarok потеряет «раму»
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Volkswagen Amarok потеряет «раму» 

Allroader.ru 2 часа назад
Фото: Allroader.ru
Уже через пару дней компания Volkswagen планирует провести презентацию концептуальной версии нового пикапа, предназначенного для американского рынка. Показ модели должен состояться в рамках Нью-Йоркского автосалона, открывающегося 28 марта.
Сообщается, что решение о серийном производстве модели будет принято по результатам оценки концепта заокеанским экспертным сообществом и простыми автолюбителями. Ожидается, что новинка создана на базе нового внедорожника Volkswagen Atlas и может получить название Volkswagen Amarok, свободное на американском рынке в связи с отсутствием продаж данной модели в Северной Америке.
Никакой официальной информации о проекте не предоставляется. Если информация о преемственности Atlas подтвердится, то пикап заимствует силовые агрегаты у своего донора. Последний на американском рынке предлагается с двумя вариантами бензиновых моторов объемом 2.0 и 3.6 литра, обладающих мощностью 235 и 276 «лошадей». Но самое главное отличие американского Amarok от европейского — несущий кузов, ведь Atlas создан на платформе MQB и не имеет рамы.
Напомним, что пока VW Atlas существует только в семиместной версии, но в Нью-Йорке планируется продемонстрировать версию внедорожника с пятью посадочными местами в салоне и большим объемом пространства в багажнике.
В качестве основных конкурентов для создаваемого пикапа потенциально рассматриваются Ford Ranger и Chevrolet Colorado, однако все они — классические заднеприводные "рамники", поэтому главным прямым конкурентом штатовского Amarok станет также переднеприводный и с несущим кузовом пикап Honda Ridgeline на базе кроссовера Honda Pilot.
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