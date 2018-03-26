Названы самые штрафоопасные автомобили

По итогам 2017 года эксперты составили рейтинг автомобилей на российском рынке, водители которых чаще получают штрафы. Результаты исследования приводит портал «Штрафы ГИБДД».

Mercedes-Benz, Audi и Ford, Honda, Mazda, Toyota и «Учитывая, что наиболее характерным для России является штраф за превышение скорости, отсутствие в рейтинге «Жигулей», УАЗов и «Волг» представляется логичным», — отмечают эксперты. «Наиболее «штрафоопасными» марками, исходя из полученных данных, являются премиальные Infiniti, BMW Lexus . Средний водитель модели этих марок получает от 5 до 11 постановлений о штрафе в год. В середине рейтинга с приблизительно равными результатами (около 4-х штрафов в год) расположились Skoda Jaguar Land Rover Volvo . Замыкают рейтинг пять японских марок: Subaru Nissan », — говорится в исследовании.

Они также делают вывод, что штрафы являются слабым сдерживающим фактором для владельцев дорогих и мощных машин люксовых марок. Для состоятельных россиян, штрафы за скорость (250 рублей со скидкой), «непропуск» пешехода (750 рублей со скидкой) или не пристегнутый ремень безопасности (500 рублей со скидкой), «интуитивно воспринимается как абонентская плата за вседозволенность на дороге».