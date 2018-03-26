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Названы самые штрафоопасные автомобили
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Названы самые штрафоопасные автомобили 

Мир24 5 часов назад
Фото: Мир24
По итогам 2017 года эксперты составили рейтинг автомобилей на российском рынке, водители которых чаще получают штрафы. Результаты исследования приводит портал «Штрафы ГИБДД».
«Наиболее «штрафоопасными» марками, исходя из полученных данных, являются премиальные Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus. Средний водитель модели этих марок получает от 5 до 11 постановлений о штрафе в год. В середине рейтинга с приблизительно равными результатами (около 4-х штрафов в год) расположились Skoda, Ford, Jaguar Land Rover, Volvo. Замыкают рейтинг пять японских марок: Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan», — говорится в исследовании.
«Учитывая, что наиболее характерным для России является штраф за превышение скорости, отсутствие в рейтинге «Жигулей», УАЗов и «Волг» представляется логичным», — отмечают эксперты.
Они также делают вывод, что штрафы являются слабым сдерживающим фактором для владельцев дорогих и мощных машин люксовых марок. Для состоятельных россиян, штрафы за скорость (250 рублей со скидкой), «непропуск» пешехода (750 рублей со скидкой) или не пристегнутый ремень безопасности (500 рублей со скидкой), «интуитивно воспринимается как абонентская плата за вседозволенность на дороге».
Ранее сообщалось, что Госдума РФ в окончательном, третьем чтении приняла поправки в КоАП, согласно которым состояние опьянения водителей будет определяться не только по показаниям алкометра, но и по результатам анализа крови.
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