«Европлан» предлагает специальные условия лизинга нового Kia Stinger

Так, ежемесячный платеж за новый Kia Stinger рекомендованной стоимостью от 1 899 900 рублей составит 22 546 рублей при расчете лизинга на 60 месяцев (аванс при такой схеме будет равен 46,5%). Программа Kia Leasing предусматривает и другие варианты расчета: с минимальным авансом 5% (срок лизинга составит 12 месяцев) или без переплат за лизинг (аванс также будет равняться 5%, срок лизинга — 19 месяцев).

Также в „Европлане“ можно приобрести автомобили Kia Optima (рекомендованная стоимость — от 1 209 900 рублей) с ежемесячным платежом в 13 893 рубля при расчете на 60 месяцев (аванс составит 44,6% от цены автомобиля) и Kia Sorento Prime (рекомендованная стоимость — от 1 849 900 рублей) за 21 963 рублей в месяц при том же сроке лизинга (авансовый платеж будет равен 46,5%).

Специальное предложение доступно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и действует до 30 мая 2018 года.