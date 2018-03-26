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«Европлан» предлагает специальные условия лизинга нового Kia Stinger
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«Европлан» предлагает специальные условия лизинга нового Kia Stinger 

Банки.ру 13 минут назад
Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК „Европлан“), входящая в группу „Сафмар Финансовые инвестиции“ Михаила Гуцериева, в рамках программы Kia Leasing предлагает новую на российском рынке модель Kia Stinger на особых условиях.
Так, ежемесячный платеж за новый Kia Stinger рекомендованной стоимостью от 1 899 900 рублей составит 22 546 рублей при расчете лизинга на 60 месяцев (аванс при такой схеме будет равен 46,5%). Программа Kia Leasing предусматривает и другие варианты расчета: с минимальным авансом 5% (срок лизинга составит 12 месяцев) или без переплат за лизинг (аванс также будет равняться 5%, срок лизинга — 19 месяцев).
Также в „Европлане“ можно приобрести автомобили Kia Optima (рекомендованная стоимость — от 1 209 900 рублей) с ежемесячным платежом в 13 893 рубля при расчете на 60 месяцев (аванс составит 44,6% от цены автомобиля) и Kia Sorento Prime (рекомендованная стоимость — от 1 849 900 рублей) за 21 963 рублей в месяц при том же сроке лизинга (авансовый платеж будет равен 46,5%).
Специальное предложение доступно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и действует до 30 мая 2018 года.
»Европлан» предлагает комплексную поддержку клиентам: регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции, доставку автомобилей, топливную программу, помощь на дорогах и услугу выкупа автомобилей.
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