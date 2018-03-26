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Mercedes отзывает еще 4,4 тыс. автомобилей в РФ
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Mercedes отзывает еще 4,4 тысячи автомобилей в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Mercedes отзывает еще 4419 автомобилей марки Mercedes-Benz из-за проблем с подушкой безопасности, сообщает Росстандарт в понедельник.
Ранее, 22 марта, ведомство сообщило, что Mercedes отзывает более 12 тысяч автомобилей марки Mercedes-Benz С-/Е-класса и GLK из-за аналогичной проблемы.
На этот раз отзыву подлежат автомобили марки Mercedes-Benz С-/GLC-класса, реализованные с 2013 по 2017 годы.
"Причиной отзыва является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда", — говорится в сообщении. На автомобилях планируют выполнить проверку, и, при необходимости, доработать рулевую колонку. Все ремонтные работы проведут бесплатно для владельцев.
Машины в РФ отзывает АО "Мерседес-Бенц РУС" — дочерняя структура германской корпорации Daimler. Чистая прибыль Daimler по итогам 2017 года увеличилась на 24% в годовом выражении, достигнув рекордного значения в 10,86 миллиарда евро, выручка Daimler выросла на 7%, достигнув 164,33 миллиарда евро.
Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. Штат компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составлял 289,321 тысячи человек.
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