Mercedes отзывает еще 4,4 тыс. автомобилей в РФ

Mercedes отзывает еще 4,4 тысячи автомобилей в России

Mercedes отзывает еще 4419 автомобилей марки Mercedes-Benz из-за проблем с подушкой безопасности, сообщает Росстандарт в понедельник.

Ранее, 22 марта, ведомство сообщило, что Mercedes отзывает более 12 тысяч автомобилей марки Mercedes-Benz С-/Е-класса и GLK из-за аналогичной проблемы.

"Причиной отзыва является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда", — говорится в сообщении. На автомобилях планируют выполнить проверку, и, при необходимости, доработать рулевую колонку. Все ремонтные работы проведут бесплатно для владельцев. На этот раз отзыву подлежат автомобили марки Mercedes-Benz С-/GLC-класса, реализованные с 2013 по 2017 годы.

Машины в РФ отзывает АО "Мерседес-Бенц РУС" — дочерняя структура германской корпорации Daimler . Чистая прибыль Daimler по итогам 2017 года увеличилась на 24% в годовом выражении, достигнув рекордного значения в 10,86 миллиарда евро, выручка Daimler выросла на 7%, достигнув 164,33 миллиарда евро.