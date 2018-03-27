Honda раскрыла подробности о Insight

Honda раскрыла подробности о новом седане Insight

Honda раскрыла подробности о новом седане InsightНакануне открытия автомобильного салона в Нью-Йорке компания Honda раскрыла первые подробности относительно нового поколения своего седана Insight. Презентация новинки состоится 28 марта. Концептуальная версия Хонда Инсайд дебютировала в январе 2018 года, а сегодня в Сети появились первые фото этой модели в серийном исполнении.

Дизайн нового Honda Insight выполнен в фирменном стиле японской марки. Размер колесной базы автомобиля — 2700 мм. Другие габариты купеобразного седана пока не раскрываются. Приводит в движение гибридный автомобиль силовая установка, работающая на базе бензинового 1,5-литрового «атмосферного» агрегата. Пару ему составляет комплект литий-ионных батарей. Суммарная мощность установки составляет 151 лошадиную силу при 267 Нм пикового вращающего момента. Заявленный расход топлива на 100 километров пути в городском режиме составляет 4,3-литра.

В список оснащения новинки входят: светодиодная оптика, 16— и 17-дюймовые колесные диски, цифровая приборная панель, информационно-развлекательный комплекс с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой современных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Цены на новый Honda Insight пока не объявлены. В модельной линейке «Хонды» автомобиль займет промежуточную позицию между Civic и Accord.