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В РФ готовятся ввести новые правила для дорожных работ
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В РФ готовятся ввести новые правила для дорожных работ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Росавтодор по поручению президента России разрабатывает новый ГОСТ, определяющий правила проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах, пишет «Коммерсант». Правила должны вступить в силу уже в 2018 году.
Согласно новым нормам, ремонтный участок должен состоять из нескольких зон: зона предупреждения, отгона, ремонта и стабилизации. Въехав в зону предупреждения, водитель должен снизить скорость, в зоне отгона сужается проезжая часть, далее следует непосредственная зона проведения работ, а в зоне стабилизации водитель возвращается к нормальному режиму езды.
При долгосрочном ремонте длина зоны предупреждения должна составлять 500-700 м (на однополосной дороге — от 50 до 300 м), а протяженность зоны отгона варьируется от 20 до 600 м в зависимости от размеров участка.
Новый ГОСТ запрещает дефекты информирующих о ремонте знаков, то есть временные знаки должны быть чистыми и информативными, а разметка четкой и легко читающейся.
Ранее правила безопасности дорожных работ содержались в рекомендациях Росавтодора, и их было порядка 40. В новых нормах стандартов всего девять, при этом в ведомстве обещают сделать их максимально подробными и сопроводить максимальным количеством схем и визуализаций.
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