Ещё
Названы самые распространенные автомобили в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые распространенные автомобили в Москве 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых распространенных автомобилей московского авторынка.
Как отмечается на сайте "Автостата", по состоянию на начало года в столице насчитывается 3,71 миллиона легковых авто. Среди них на иномарки приходится 83% авторынка, а на модели отечественного производства — 17%.
Возглавил рейтинг агентства Ford Focus: в Москве зарегистрировано 89,4 тысячи машин этой марки. Вторую строчку занял Hyundai Solaris с показателем в 84,9 тысячи единиц техники. По прогнозам экспертов, в ближайшее время эта модель может стать лидером столичного авторынка. На третьем месте расположилась KIA Rio с результатом в 70,7 тысячи автомобилей.
Четвертой в списке стала Skoda Octavia. Места с пятого по восьмое заняли авто отечественного производства: LADA 2107, LADA 2106, LADA 2105 и LADA 2104. На девятой строчке расположился Volkswagen Polo, а замыкает рейтинг Nissan X-Trail.
РИА Новости: последние новости
В Китае открыли торговый автомат по продаже автомобилей В США опубликовали видео ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber Mercedes отзывает еще 4,4 тысячи автомобилей в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За какие «пустяки» можно лишиться прав5
Названы самые штрафоопасные автомобили
Российские АЗС массово воруют бензин126
Седан Toyota Yaris обновился. Но остался «Маздой»
Депутаты хотят упразднить статью об угоне автомобиля1
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение