Названы самые распространенные автомобили в Москве

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых распространенных автомобилей московского авторынка.

Как отмечается на сайте "Автостата", по состоянию на начало года в столице насчитывается 3,71 миллиона легковых авто. Среди них на иномарки приходится 83% авторынка, а на модели отечественного производства — 17%.