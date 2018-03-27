Jaguar Land Rover тестирует систему автопарковки

Jaguar Land Rover тестирует систему автономной парковки

Множество современных транспортных средств оборудованы функцией автоматической парковки, но зачастую основной проблемой является именно поиск места. И теперь Jaguar Land Rover демонстрирует специальную функцию, которая поможет выполнить это действие. Недавно компания расширила тестирование своих полуавтономных автомобилей в Великобритании, дополнив услугой, благодаря которой транспортные средства смогут найти открытые места и самостоятельно припарковаться.

Jaguar Land Rover также тестирует другие функции автомобиля, в том числе совместную парковку, где машины обмениваются информацией о свободных пространствах, при приближении к стоянке. Другие системы включают предупреждение о столкновении и функцию предупреждения о внезапном торможении. Отмечается, пока непонятно, поступит ли новая технология в полноценное использование.