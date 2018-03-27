Ещё
Jaguar Land Rover тестирует систему автопарковки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jaguar Land Rover тестирует систему автономной парковки 

Auto.Today 1 час назад
Фото: YouTube
Множество современных транспортных средств оборудованы функцией автоматической парковки, но зачастую основной проблемой является именно поиск места. И теперь Jaguar Land Rover демонстрирует специальную функцию, которая поможет выполнить это действие. Недавно компания расширила тестирование своих полуавтономных автомобилей в Великобритании, дополнив услугой, благодаря которой транспортные средства смогут найти открытые места и самостоятельно припарковаться.
Jaguar Land Rover также тестирует другие функции автомобиля, в том числе совместную парковку, где машины обмениваются информацией о свободных пространствах, при приближении к стоянке. Другие системы включают предупреждение о столкновении и функцию предупреждения о внезапном торможении. Отмечается, пока непонятно, поступит ли новая технология в полноценное использование.
Auto.Today: последние новости
Электрические автомобили станут дешевле бензиновых Lotus занялся разработкой первого внедорожника Posaidon модернизировал Mercedes-AMG A45
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост184
За какие «пустяки» можно лишиться прав6
Как не лишиться водительских прав за обгон
Названы самые популярные кроссоверы в РФ
5 фактов о новом «Фокусе»
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение