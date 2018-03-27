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Explorer для России стал дешевле
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Кроссовер Ford Explorer для российского рынка стал дешевле после обновления 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Российское представительство марки Ford объявило цены на обновлённый кроссовер Explorer.
Это уже второй рестайлинг для автомобиля, выпускающегося с 2010 года. Но если предыдущее обновление заметно изменило облик машины, то в этот раз новшеств немного. "Эксплорер" получил по-иному оформленные решётку радиатора и бамперы, а интерьер остался прежним. Зато рядом с салонным зеркалом теперь есть USB-разъём для подключения видеорегистратора.
Нет изменений и в технике модели. Кроссоверы для российского рынка, как и раньше, оснащаются атмосферным мотором V6 3.5 (249 л. с.) или турбодвигателем того же объёма, развивающим 340 сил. Коробка передач — шестиступенчатый "автомат", привод — только полный.
Базовый Ford Explorer XLT после рестайлинга стал чуть-чуть дешевле — от 2 699 000 рублей, что на 20 тысяч меньше прежней цены. Стоимость версии Sport с турбомотором снизилась уже на 247 тысяч, до 3 142 000 рублей.
В прошлом году спрос на кроссовер вырос на 65%: российские дилеры продали 2524 автомобиля, выпущенных на заводе в Елабуге.
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