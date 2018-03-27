Explorer для России стал дешевле

Кроссовер Ford Explorer для российского рынка стал дешевле после обновления

Российское представительство марки Ford объявило цены на обновлённый кроссовер Explorer.

Это уже второй рестайлинг для автомобиля, выпускающегося с 2010 года. Но если предыдущее обновление заметно изменило облик машины, то в этот раз новшеств немного. "Эксплорер" получил по-иному оформленные решётку радиатора и бамперы, а интерьер остался прежним. Зато рядом с салонным зеркалом теперь есть USB-разъём для подключения видеорегистратора.

Нет изменений и в технике модели. Кроссоверы для российского рынка, как и раньше, оснащаются атмосферным мотором V6 3.5 (249 л. с.) или турбодвигателем того же объёма, развивающим 340 сил. Коробка передач — шестиступенчатый "автомат", привод — только полный.

Базовый Ford Explorer XLT после рестайлинга стал чуть-чуть дешевле — от 2 699 000 рублей, что на 20 тысяч меньше прежней цены. Стоимость версии Sport с турбомотором снизилась уже на 247 тысяч, до 3 142 000 рублей.

В прошлом году спрос на кроссовер вырос на 65%: российские дилеры продали 2524 автомобиля, выпущенных на заводе в Елабуге.