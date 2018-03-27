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«Сбербанк Лизинг» представляет новые условия лизинга для фургона LADA Largus
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«Сбербанк Лизинг» представляет новые условия лизинга для фургона LADA Largus 

Ростех 19 минут назад
Фото: Ростех
Компания «Сбербанк Лизинг» представила на выставке METRO EXPO новые выгодные условия лизинга для приобретения фургона LADA Largus. Мероприятие проходило с 21 по 23 марта в Москве на территории Международного выставочного центра «Крокус Экспо».
Фургоны LADA Largus — компактные, вместительные и надежные автомобили для доставки и перевозки малогабаритных грузов и продуктов питания. С помощью нового предложения от «Сбербанк Лизинга» фургон можно приобрести при авансовом платеже в 20% и сроком лизинга 12 месяцев c использованием 12,5% субсидии от Минпромторга РФ. Такие условия позволяют юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобретать автомобили практически без переплат.
Напомним, что фургон LADA Largus — самая популярная коммерческая модель LADA. В 2017 году на российском рынке было продано 8140 фургонов LADA Largus, при этом доля LADA в сегменте легких коммерческих автомобилей выросла с 7 до 8%.
Кроме того, фургон стал одним из победителей Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России — 2017». Таким образом, LADA Largus уже в пятый раз подряд стал «Автомобилем года» в классе «Мини-фургоны».
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