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АВИЛОН Volkswagen: снижаем цены, растим возможности
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АВИЛОН Volkswagen: снижаем цены, растим возможности 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
Теперь у вас есть ещё один повод насладиться преимуществами официального сервиса Volkswagen. Мы снизили цены на весь ассортимент оригинальных деталей.
Выгода по сравнению с прежней ценой составляет до 15%! Оцените возможности, которые стали доступнее, и убедитесь в качестве, надёжности и долговечности оригинальных деталей Volkswagen.
Подробности у мастеров-консультантов сервисного центра.
Звоните! +7 (495) 730-44-47  Запись на сервис
Будем рады видеть вас ежедневно по адресу:
Волгоградский пр. 41, к.2  www.commercial.avilon-vw.ru  Оригинальные детали — это сертифицированные, проверенные производителем, полностью совместимые с вашим автомобилем, имеющие гарантию производителя и соответствующие стандартам качества и безопасности запасные части Volkswagen. Выгода рассчитывается от цен по состоянию на 15.01.2017.
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