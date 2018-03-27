АВИЛОН Volkswagen: снижаем цены, растим возможности

Теперь у вас есть ещё один повод насладиться преимуществами официального сервиса Volkswagen . Мы снизили цены на весь ассортимент оригинальных деталей.

Выгода по сравнению с прежней ценой составляет до 15%! Оцените возможности, которые стали доступнее, и убедитесь в качестве, надёжности и долговечности оригинальных деталей Volkswagen.

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Будем рады видеть вас ежедневно по адресу:

Волгоградский пр. 41, к.2 www.commercial.avilon-vw.ru Оригинальные детали — это сертифицированные, проверенные производителем, полностью совместимые с вашим автомобилем, имеющие гарантию производителя и соответствующие стандартам качества и безопасности запасные части Volkswagen. Выгода рассчитывается от цен по состоянию на 15.01.2017.