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В России отзывают более 500 внедорожников Jeep Wrangler
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В России отзывают более 500 внедорожников Jeep Wrangler 

RT на русском 1 час назад
Фото: Car.ru
Компания «ЭфСиЭй Рус», представляющая интересы Fiat Chrysler Automobiles, решила отозвать в России более 500 внедорожников Jeep Wrangler. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Росстандарта. «Отзыву подлежат 520 автомобилей, реализованных c 2009 года по 2014 год», — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что причина отзыва — газогенератор подушки безопасности, который содержит пиропатрон с пиротехническим составом, потерявшим свои свойства из-за продолжительного пребывания в условиях высокой влажности, высокой температуры и/или перепада температуры.
Ранее газета «Известия» сообщала, что российское подразделение Mercedes-Benz отзывает 12,37 тыс. автомобилей.
RT на русском: последние новости
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