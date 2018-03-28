В России отзывают более 500 внедорожников Jeep Wrangler

Компания «ЭфСиЭй Рус», представляющая интересы Fiat Chrysler Automobiles, решила отозвать в России более 500 внедорожников Jeep Wrangler. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Росстандарта. «Отзыву подлежат 520 автомобилей, реализованных c 2009 года по 2014 год», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что причина отзыва — газогенератор подушки безопасности, который содержит пиропатрон с пиротехническим составом, потерявшим свои свойства из-за продолжительного пребывания в условиях высокой влажности, высокой температуры и/или перепада температуры.