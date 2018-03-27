Skoda назвала дату премьеры нового кроссовера

Согласно планам компании, готовый к серийному производству вариант нового SUV будет готов к следующему Женевскому автосалону, сообщает Motor1 со ссылкой на заявление главы отдела продаж и маркетинга Skoda Алена Фэйви.

Audi и Seat. О модели известно, что она будет позиционироваться на ступень ниже компактного Karoq, а в основу ляжет модульная архитектура MQB. На этой платформе, напомним, построены последние модели Volkswagen

Дизайн кроссовера выполнят в том же стиле, что и у шоу-кара Vision X, дебютировавший на Женевском автосалоне в этом году. От него же, вероятно, серийная версия унаследует гибридную силовую установку с четырехцилиндровым турбодвигателем объемом 1,5 литра, который работает как на бензине, так и на сжиженном газе, и двумя электромоторами. Один из них установлен на задней оси, а второй работает в качестве стартер-генератора. При обычной езде тяга передается на передние колеса, а задняя ось подключается в случае резкого ускорения или при проскальзывании передних колес для улучшения сцепления с дорогой.

Динамические характеристики "товарного" кроссовера не раскрываются, однако дебютировавший ранее прототип с такой силовой установкой был способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 9,3 секунды. Максимальная скорость машины составляла 200 км/ч.