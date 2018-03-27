Ещё
Skoda назвала дату премьеры нового кроссовера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Skoda назвала дату премьеры нового кроссовера 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Согласно планам компании, готовый к серийному производству вариант нового SUV будет готов к следующему Женевскому автосалону, сообщает Motor1 со ссылкой на заявление главы отдела продаж и маркетинга Skoda Алена Фэйви.
О модели известно, что она будет позиционироваться на ступень ниже компактного Karoq, а в основу ляжет модульная архитектура MQB. На этой платформе, напомним, построены последние модели Volkswagen, Audi и Seat.
Дизайн кроссовера выполнят в том же стиле, что и у шоу-кара Vision X, дебютировавший на Женевском автосалоне в этом году. От него же, вероятно, серийная версия унаследует гибридную силовую установку с четырехцилиндровым турбодвигателем объемом 1,5 литра, который работает как на бензине, так и на сжиженном газе, и двумя электромоторами. Один из них установлен на задней оси, а второй работает в качестве стартер-генератора. При обычной езде тяга передается на передние колеса, а задняя ось подключается в случае резкого ускорения или при проскальзывании передних колес для улучшения сцепления с дорогой.
Динамические характеристики "товарного" кроссовера не раскрываются, однако дебютировавший ранее прототип с такой силовой установкой был способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 9,3 секунды. Максимальная скорость машины составляла 200 км/ч.
Авторамблер: последние новости
Беспилотник Uber впервые устроил смертельное ДТП Названы сроки появления выхода пикапа Jeep Wrangler Китайцы показали "убийцу" Mercedes GLA для Европы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД разъяснило порядок замены прав70
Убить за картошку: как дальнобойщиков грабят на трассах125
Новый Toyota RAV4 показали на видео4
Как не лишиться водительских прав за обгон36
За какие «пустяки» можно лишиться прав12
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение