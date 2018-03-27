В России отзовут свыше 4400 автомоделей Mercedes-Benz

Как стало известно, 26.03.2018 года представители премиального немецкого автобренда Mercedes-Benz огласили старт отзывной кампании 4419 автомобилей С-/GLC-класса 2013-17 г.в.

Пока что точной информации не предоставлено. Как одну из возможных причин кампании по отзыву называют сбои в работе систем безопасности.

Речь идет о самопроизвольном срабатывании защитной подушки возле водителя, якобы инициируемое статическим разрядом.

Как сообщают представители немецкого автобренда, после тщательного технического осмотра одним из возможных решений выявленной проблемы может стать доработка оснащения рулевой колонки.

В ближайшее время автовладельцев машин, которые входят в список риска, оповестят всеми доступными способами представители автокомпании «Мерседес-Бенц Рус».

Автовладельцам нужно будет обеспечить транспортировку указанных автомобилей в ближайший сервисный центр автокомпании для прохождения бесплатного техосмотра и внесения доработки в рулевую колонку.