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BMW и Lexus будут продавать автомобили по подписке
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BMW и Lexus будут продавать автомобили по подписке 

Автовести 1 час назад
Фото: Lexus
Реализация автомобиля по системе ежемесячной подписки — это нечто среднее между краткосрочной арендой и лизингом на несколько лет. Схема подписки позволяет покупать автомобиль по модели ежемесячного платежа, куда также включены обслуживание и страхование машины.
И эта же схема позволяет периодически менять модель используемой машины. Подобные сервисы уже используют Volvo, Cadillac, Ford и Porsche.
Теперь на очереди BMW и Lexus с собственными системами ежемесячной подписки на автомобили. Причем у BMW пилотная программа под названием Access стартует уже 2 апреля 2018 года в США, пишет сайт Vс.ru. В компании считают, что такая схема поможет привлечь молодых клиентов, чьи потребительские привычки сформированы компаниями вроде Uber и Airbnb.
У "Лексуса" первым программу подписки примерит на себя новый компактный кроссовер UX, старт продаж которого намечен на декабрь 2018 года. К концу года в компании обещают цены подписки и другие подробности.
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