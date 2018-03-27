BMW и Lexus будут продавать автомобили по подписке

Реализация автомобиля по системе ежемесячной подписки — это нечто среднее между краткосрочной арендой и лизингом на несколько лет. Схема подписки позволяет покупать автомобиль по модели ежемесячного платежа, куда также включены обслуживание и страхование машины.

Cadillac, Ford и Porsche. И эта же схема позволяет периодически менять модель используемой машины. Подобные сервисы уже используют Volvo

Теперь на очереди BMW Lexus с собственными системами ежемесячной подписки на автомобили. Причем у BMW пилотная программа под названием Access стартует уже 2 апреля 2018 года в США, пишет сайт Vс.ru. В компании считают, что такая схема поможет привлечь молодых клиентов, чьи потребительские привычки сформированы компаниями вроде Uber и Airbnb.

У "Лексуса" первым программу подписки примерит на себя новый компактный кроссовер UX, старт продаж которого намечен на декабрь 2018 года. К концу года в компании обещают цены подписки и другие подробности.