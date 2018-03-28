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В России ограничат срок эксплуатации автобусов
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В России ограничат срок эксплуатации автобусов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Московская областная дума рассмотрит законопроект, устанавливающий предельные сроки эксплуатации автобусов с целью снижения аварийности на дорогах. Об этом сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Как отмечается, в рамках законопроекта предполагается ввести ограничения по срокам эксплуатации: 5 лет с момента производства — для автобусов малого класса, 7 лет — для автобусов среднего и большого классов.
В случае принятия законопроекта данные ограничения станут первыми законодательными нормами в России, которые устанавливают максимально допустимые сроки эксплуатации автобусного парка общественного транспорта.
"Повышение качества и безопасности перевозок — один из наших приоритетов. В Московской области регулярно обновляется подвижной состав общественного транспорта — так, в 2017 году на эти цели было выделено 12 миллиардов рублей.
На эту сумму должны быть закуплены 1 758 новых автобусов, которые заменят на регулярных маршрутах технически и морально устаревший транспорт. Однако одного только обновления автопарка недостаточно для обеспечения жителей Подмосковья надежным и современным транспортом. К тому же, повышение безопасности дорожного движения и снижение уровня аварийности и смертности на дорогах — задачи, поставленные перед нами президентом страны, и нужно постоянно искать новые механизмы их выполнения. Как раз в прошлый четверг на заседании парламента представители ГИБДД приводили данные о том, что количество ДТП и граждан, пострадавших и погибших в них, постепенно снижается, но всё же темпы не столь высокие, как хотелось бы.
Поэтому Мособлдума провела анализ имеющихся у нас законодательных возможностей по совершенствованию сферы. Так, в конце прошлого года изменениями в 220-м федеральном законе субъекты РФ были наделены рядом полномочий, направленных как раз на повышение качества транспортного обслуживания. И мы этим правом решили оперативно воспользоваться: Московская областная Дума предлагает законодательно установить предельный возраст для регионального общественного транспорта.
Считаем, что это нововведение может существенно поспособствовать улучшению аварийной статистики. Московская область станет первым регионом России, где будет законодательно прописано подобное ограничение".
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