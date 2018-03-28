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Новый седан от Mercedes замечен на тестовых испытаниях
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Новый седан от Mercedes замечен на тестовых испытаниях 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Новый Mercedes замечен на тестах.
Речь идет о будущем Mercedes-Benz A-класса. Он был подсмотрен фотошпионами на знаменитом треке в немецком Нюрбургенге.
Как и полагается в таких случаях, автомобиль на снимках облачен в камуфляжную пленку. Однако специалисты прогнозируют его скорое появление на дорогах, не исключено даже, что в текущем году.
Из фотографий заметно, что новому седану добавили больше спортивного облика. Это может понравиться тем владельцам, которые хотят больше спорта в своем автомобиле.
Вполне вероятно, что новинка появится в США с турбонаддувными двигателями в 1.3 или 2 литра с мощностью 163 и 224 лошадиных сил, соответственно. В Европе не исключен и дизельный вариант.
Внутри ожидается полностью цифровая панель управления с функциями, присущими моделям Mercedes более высокого класса. Также предполагается наличие систем безопасности для водителя.
Остается добавить, что седан A-класса может дебютировать в пакете с хэтчбеком B-класса. Компанию им составит кроссовер GLB-Class.
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