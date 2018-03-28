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Московский рынок грузовой техники показал 9-процентный рост продаж
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Московский рынок грузовой техники показал 9-процентный рост продаж 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Исследование «Автостат Инфо» показало, что объем продаж новых грузовых машин в Москве вырос в феврале 2018 года на 9% к аналогичному периоду прошлого года, то есть с 614 до 670 ед. техники соответственно.
Продажи между сегментами российской техники и иностранными машинами распределились почти равномерно. В отчетный период было реализовано 349 грузовиков-иномарок, что на 80% больше, чем годом ранее, а также 321 машина российских производителей (-23,6% к прошлому году).
За отчетный месяц «КАМАЗ» реализовал на рынке столицы 210 ед. техники, что на 38% меньше, чем годом ранее (339 ед.). Scania продемонстрировала второй по величине показатель продаж — 72 ед., улучшив свой прошлогодний результат (34 ед.) на 111,8%. Третье место по продажам на грузовом рынке Москвы занимает «ГАЗ» — 65 ед. техники, проданной в феврале 2018 года, что на 71% больше, чем годом ранее (38 ед.). В ТОП-5 самых успешных на рынке столицы производителей грузовиков вошли по результатам февральских продаж Volvo (46 ед., годом ранее — 1 машина) и Mercedes-Benz (40 ед. техники, +263,6%).
ТОП-5 моделей грузового рынка Москвы в феврале 2018 года составили:
«КАМАЗ-5490» — 52 ед. (+246,7%),
«ГАЗ ГАЗон NEXT» — 48 ед. (+128,6%),
«КАМАЗ-65115» — 44 грузовика (-45%),
Mercedes-Benz Actros — 34 ед. (+325%),
«КАМАЗ-43118» — 33 ед. (+13,8%).
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