Когда в России появится новый кроссовер Cadillac

Cadillac раскрыл новый кроссовер, который появится в России

Американский автопроизводитель полностью рассекретил модель XT4, которая в следующем году доберется до российского рынка. Главными конкурентами новинки станут Mercedes-Benz GLC, BMW X2 и Audi Q3

В рамках презентации представители компании поделились информацией лишь об одном силовом агрегате — двухлитровом турбомоторе мощностью 241 л.с. с функцией деактивации половины цилиндров для экономии топлива. Пару двигателю составит 9-ступенчатый "автомат". Кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом.

Компактный кроссовер XT4 позиционируется ниже XT5, которому он уступает по габаритам: длина новинки составляет 4 599 мм, ширина — 1 881 мм, высота — 1 627 мм, а колесная база — 2 779 мм. Однако по уровню оснащения XT4 сравним со старшей моделью — уже в безе автомобиль получит светодиодную оптику, камеру заднего вида, мультимедийную систему с 9-дюймовым дисплеем, а также пакет электронных ассистентов, о котором производитель обещает рассказать подробнее чуть позже.

Ранее сообщалось, что выпуск новой модели наладят на мощностях завода General Motors в Канзас-Сити. Первые автомобили появятся в салонах американских дилеров осенью этого года, однако до России автомобиль вряд ли доберется раньше 2019 года.