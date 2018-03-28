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Когда в России появится новый кроссовер Cadillac
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Cadillac раскрыл новый кроссовер, который появится в России 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Американский автопроизводитель полностью рассекретил модель XT4, которая в следующем году доберется до российского рынка. Главными конкурентами новинки станут Mercedes-Benz GLC, BMW X2 и Audi Q3
В рамках презентации представители компании поделились информацией лишь об одном силовом агрегате — двухлитровом турбомоторе мощностью 241 л.с. с функцией деактивации половины цилиндров для экономии топлива. Пару двигателю составит 9-ступенчатый "автомат". Кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом.
Компактный кроссовер XT4 позиционируется ниже XT5, которому он уступает по габаритам: длина новинки составляет 4 599 мм, ширина — 1 881 мм, высота — 1 627 мм, а колесная база — 2 779 мм. Однако по уровню оснащения XT4 сравним со старшей моделью — уже в безе автомобиль получит светодиодную оптику, камеру заднего вида, мультимедийную систему с 9-дюймовым дисплеем, а также пакет электронных ассистентов, о котором производитель обещает рассказать подробнее чуть позже.
Ранее сообщалось, что выпуск новой модели наладят на мощностях завода General Motors в Канзас-Сити. Первые автомобили появятся в салонах американских дилеров осенью этого года, однако до России автомобиль вряд ли доберется раньше 2019 года.
Американцы же могут заказать Cadillac XT4 уже сейчас по цене от 35 790 долларов, что по нынешнему курсу составляет чуть более 2 млн рублей.
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